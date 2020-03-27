سعر البلاتين يحافظ على المسار التصحيحي– تحليل - 27-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بتشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة معتمدا بذلك على ثبات الدعم الأولي المستقر عند 710.00 بالإضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بخروجه من مستوى تشبع البيع, لذلك سنبقى بانتظار وصول التداولات قريبا نحو مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 795.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.
نطاق التداول المتوقع ما بين 725.00 و 765.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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