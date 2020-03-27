الباوند مقابل الين يحتاج لعزم جديد-تحليل - 27-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج للارتداد بشكل سلبي بعد تسجيله لمستوى 133.78 متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليرتد بذلك نحو 132.60, نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات الدعم المستقر عند 129.20 مما يدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليؤكد ذلك اندفاعه نحو المحطات الإيجابية المستقرة عند 134.50 و 135.30 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.20 و 134.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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