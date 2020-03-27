شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعيد اختبار الدعم- تحليل - 27-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد سلبي قوي بعد تسجيله لمستوى 121.13 لينجذب بذلك نحو الدعم الممتد حاليا نحو 119.75, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذا الدعم لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تمتد حاليا نحو 120.70 وصولا نحو 121.65.

أما تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية وليبدأ بتكبد العديد من الخسائر بهبوطه نحو 119.00 و118.25 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.75 و 120.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد