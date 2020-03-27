شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يقفز بنحو 100% خلال الأسبوع الجاري فقط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات يوم الخميس مواصلاً مكاسبه القوية التي دفعته لاستعادة جزء كبير من القيمة السوقية المفقودة في الآونة الأخيرة حيث قفز السهم بما يقرب من 100% خلال أربعة أيام فقط.



وتلقت الشركة الأمريكية دعما من موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع على حزمة التحفيز المالي الضخمة المقدرة بتريليوني دولار لدعم الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الولايات المتحدة لمواجهة تأثير فيروس "كورونا".



واكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الحزمة التحفيزية سوف تركز على دعم كافة الصناعات خاصة صناعي السيارات والطائرات والرحلات الجوية.

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وأشار "ترامب" إلى أن "بوينج" على وجه الخصوص سوف تحظى بدعم كبير مشددا على عدم السماح بانهيار هذه الشركة.



ومن جانبه، صرح المدير التنفيذي لـ"بوينج" "ديفيد كالهون" بأنه لا يتوقع تأثير "كورونا" كثيراً على أعمال الشركة كما يتوقع عودة طائرات "737 ماكس" للخدمة مرة أخرى بحلول مايو/أيار.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "بوينج" بنسبة 13.7% إلى 180.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 186.4 دولار وأقل سعر عند 167.1 دولار.