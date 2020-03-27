شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض 2% متأثراً بتوقف نشاط صناعة السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات الخميس في ظل استمرار التوقف في صناعة السيارات بشكل عام في الولايات المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا".



وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن الاتفاق بالإجماع على تمرير حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار لدعم مختلف الصناعات في مواجهة تداعيات الفيروس التاجي.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن حزمة الإنقاذ تعد الأضخم في تاريخ البلاد وسوف تدعم كافة الصناعات لا سيما صناعتي الطائرات والسيارات.

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هذا، وتوقفت "تسلا" عن الإنتاج في أغلب مصانعها حول العالم خاصة في الولايات المتحدة والصين بسبب تفشي المرض.



وأوضح المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بأن مصانع الشركة سوف تتحول نحو إنتاج مستلزمات طبية وأجهزة تنفس صناعي للمساهمة في جود احتواء الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2% وأغلق جلسة الخميس عند 528 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 560 دولارا وأقل سعر عند 512 دولارا.