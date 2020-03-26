شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يعزز مكاسبه ويغلق التعاملات على ارتفاع بأكثر من 1300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس مستفيدة من إقرار حزمة التحفيز المالي الأكبر في تاريخ البلاد عبر مجلس الشيوخن وذلك رغم صدور ببيانات حكومية ضعيفة.



وأعلن مجلس الشيوخ الأربعاء الموافقة بالإجماع على حزمة تحفيز بتريليوني دولار لدعم الاقتصاد والمواطنين في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بحوالي 3.001 مليون طلب إلى 3.283 مليون طلب، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، في حين سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.1% في الربع الرابع.



وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيعاني من ركود خلال الربعين السنويين الأول والثاني من هذا العام بتأثير سلبي من "كورونا".

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 7.7% وأغلق عند 22.60 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.6 دولار وأقل سعر عند 23.05 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 3.8% مغلقا عند 26.34 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.7 دولار وأقل سعر عند 26.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 6.4% (ما يعادل 1351 نقطة) إلى 22552 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 22595 نقطة وأقل مستوى عند 21427 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 5.6% (ما يعادل 413 نقطة) إلى 7797 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7809 نقاط وأقل مستوى عند 7462 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 6.2% (ما يعادل 154 نقطة) إلى 2630 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2637 نقطة وأقل مستوى عند 2500 نقطة.