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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض رغم ارتفاع الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس على الرغم من إقرار الحزمة التحفيزية في الولايات المتحدة فضلا عن ارتفاع الواردات الصينية من واشنطن بموجب الاتفاق التجاري المرحلي الموقع بين البلدين.
وكشفت بيانات أن واردات الصين من الصويا الأمريكية قفزت خلال أول شهرين من هذا العام بستة أضعاف ما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2019.
وكشفت بيانات أن الصين - أكبر مستورد لبذور زيوت الطعام في العالم - استوردت 6.101 مليون طن من الصويا الأمريكية خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مقارنة باستيراد 1.044 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2019.
على النقيض، انخفضت واردات الصين من الصويا البرازيلية خلال نفس الشهرين بنسبة 26% إلى 5.14 مليون طن من 6.916 مليون طن في نفس الفترة قبل عام.
وبوجه عام، اسوردت الصين شحنات صويا خلال أول شهري من عام 2020 تصل إلى 13.51 مليون طن بارتفاع نسبته 14.2%.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% إلى 8.80 دولار للبوشل، وسجل اعلى سعر عند 8.84 دولار وأقل سعر عند 8.71 دولار.
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