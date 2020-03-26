شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على انخفاض على الرغم من تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس متخلية عن جزء من المكاسب التي حققتها بالأمس، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات حكومية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي حيث زادات بأكثر من ثلاثىة ملايين طلب.



يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه أمريكا من وباء كورونا المتفشي بشكل كبير مسببا عدد إصابات هو الأكبر في العالم بعد إيطاليا والصين.

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وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعلن الموافقة بالإجماع على حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 101.02 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، تراحعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.3% إلى 14..676 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 14.98 دولار وأقل سعر عند 14.40 دولار.