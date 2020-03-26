شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بأكثر من 2% عقب قرار متوقع من بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب قرار بنك إنجلترا الذي كان متوقعا بشكل كبير من جانب المستثمرين.



وأعلن بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.1% دون تغيير، وذك بعد خفضها في وقت سابق هذا الشهر بشكل عاجل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وأبقى البنك المركزي أيضا على حجم برنامج مشتريات الأصول عند 645 مليار جنيه إسترليني ملمحاً إلى إمكانية توسيع حجم هذا البرنامج إذا دعت الضرورة.

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وأغلقت المملكة المتحدة بأمر من حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" المدارس والمحال التجارية والمطاعم وحظرت أيضا تجمع اكثر من شخصين في الأماكن العامة.



يأتي ذلك في إطار الإجراءات الحكومية الرامية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" في مختلف الدول على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 1.2204، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2216 وأقل سعر عند 1.778.