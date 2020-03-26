شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بأكثر من 1% مدعوماً بضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية.



وتلقى الذهب دعما من صدور بيانات حكومية ضعيفة في الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري.

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هذا، وتعمل الأسواق على تقييم حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار والتي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي لدعم الاقتصاد.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 101.02 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.1% أو ما يعادل 17.8 دولار إلى 1651.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1672.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1611 دولارا.