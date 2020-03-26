شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره بعد بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات حكومية سلبية في الولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد بنحو 3.001 مليون طلب إلى 3.283 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي.



وعلاوة على ذلك، سجلت القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 2.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

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وأعلن مجلس الشيوخ بالإجماع تمرير حزمة التحفيز المالي المقدرة بتريليوني دولار لدعم القطاعات المختلفة والأسر في مواجهة فيروس كورونا.



وصرح وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" بأن الدعم المالي للمواطنين سوف يصل إليهم في غضون ثلاثة أسابيع بعد غقرار الحزمة.



هذا، وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 101.02 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 99.3 نقطة.