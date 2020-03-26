شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: ربط الكترونى مع الجمارك لانجاز أعمال المواطنين أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه قد أنشأ منظومة للربط الالكتروني مع مصلحة الجمارك لانجاز كافة الاجراءات والاعمال الخاصة بالمواطنين بشكل الكتروني "اونلاين"٫ وقد تم الانتهاء من تفعيل 80%، من الخدمات المقدمة من خلالها، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشان التدابير الاحترازية لمواجهه فيروس كرونا المستجد وحفاظا علي الصحة والسلامة العامة لتحقيق أعلي معدلات الأمان في التعامل مع المواطنين.

وأكد الجهاز إنه بصدد الانتهاء من تفعيل جميع خدماتها وسيقوم بالاعلان عن ذلك قريبا، مع العلم بان الجهاز قد قام بتعليق جميع الخدمات المقدمة مباشرة للمواطنين حيث ان التعامل سيكون من خلال المنظومة الالكترونية فقط خلال هذه المدة.

Advertisements

و قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عدة أيام، بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.