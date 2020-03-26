شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره مع هبوط الخام الأمريكي بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من التفاؤل الذي ساد الأسواق في أعقاب قرار مجلس الشيوخ بتمرير حزمة التحفيز المالي.



ووافق مجلس الشيوخ أمس بالإجماع على حزمة تحفيز مالية بقيمة تريليوني دولار تعد أكبر حزمة إنقاذ في تاريخ البلاد، وذلك لمواجههة أضرار فيروس كورونا على قطاعات مختلفة.



ومع ذلك، تعرض النفط لضغوط من مطالبات أعضاء بالكونجرس وضغوط على وزارة الطاقة الأمريكية بعدم الاستجابة لطلب إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بشأن تخصيص حزمة لملء الاحتياطي الاستراتيجي من الخام.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 101.02 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.1% إلى 23.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 24.6 دولار وأقل سعر عند 23.05 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.3% إلى 26.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.7 دولار وأقل سعر عند 26.2 دولار.