شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع زيادة جهود مكافحة فيروس "كورونا" عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل تصاعد الجهود الرامية لممكافحة فيروس "كورونا" ودرء مخاطره على الاتتصاد العالمي.



وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير حزمة تحفيزز مالي بقيمة تريليوني دولار هي الأكبر في تاريخ البلاد لتخفيف آثار كورونا على الاقتصاد.



ومن المتوقع تصويت مجلس النواب الأمريكي على هذه الحزمة غدا بالموافقة بشكل كبير بعد الاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المصابين بالفيروس التاجي على مستوى العالم إلى اكثر من 400 أألف حالة، بينما توفي ما يقرب من 22 ألفاً.



وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الدول والاقتصادات الكبرى حول العالم، ومن بينها الاقتصاد الأسترالي تحاول ضخ برامج تحفيز مالية لمواجهة تفشي الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 0.6065، وسجل اعلى سعر اليوم عند 0.6068 بينما سجل أقل سعر عند 0.587.