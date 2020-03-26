شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 1.0966 ويقترب الآن من هدفنا الثاني 1.1067، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيدفع السعر إلى 1.1170 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.0966 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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