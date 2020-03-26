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أسواق الخضراوات والأسماك بجدة .. وفرة مخزون واستقرار أسعار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

طبقت أسواق الخضراوات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة الخطط والإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالتنسيق مع الجهات المختصة وسط وفرة المخزون الغذائي واستقرار للأسعار، مما جعل المعروض يفوق الطلب، وقد اتخذت الخطط الكفيلة بسير حركة التسوق بكل انسيابية وتلافيا للازدحام والتجمع الذي حذرت منه الجهات الصحية لتأثيره على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وأنه سبب لنقل العدوى.

وتراعي هذه الخطط تسهيل دخول وخروج الشاحنات الخاصة بتوريد الفواكه والخضار، وإتاحتها للمستهلكين من الأهالي والأفراد، والتي لم تتأثر جراء تفشي الفيروس، حيث تتم عمليات البيع بيسر وسهولة، وهناك توفر لجميع البضائع من الخضار والفواكه بكل أصنافها والطلب عليها كالمعتاد، ولم يطرأ على أسعارها أي تغير، كما أن هناك اهتماما كبيرا بالحفاظ على النظافة والتزام العمالة بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات، إضافة لتلافي مرتادي السوق التزاحم والتقيد بهذه الاجراءات، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وحظي سوق السمك المركزي بجدة بإقبال طبيعي خارج ساعات عدم التجول، ووجود كوادر بشرية من المراقبين تحت مظلة أمانة محافظة جدة لمتابعة الإجراءات الوقائية وإلزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية، رفعا لمستوى الأمان الصحي والخدمي للمستفيدين .