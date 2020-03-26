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22 طلب إفراغ عقار الكترونيا خلال اليوم الأول من التطبيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشفت وزارة العدل عن استقبالها 22 طلبا خلال اليوم الأول من إتاحة إفراغ العقارات الكترونيا، مؤكدة أن الطلبات تستغرق 24 ساعة للمعالجة ونقل ملكية العقار.

وتراوحت قيمة العقارات المطلوب تنفيذ بيعها الكترونيا خلال اليوم الأول بين 50 ألفا و 800 ألف ريال، في الوقت نفسه تباينت العمليات المدخلة بين إكمال تنفيذ العملية أو الإلغاء -أحيانا- وذلك لسهولة الإجراءات وعمليات الدخول إلى النظام والخروج منه ومواصلة الطلب أو إلغائه وفقا لرغبة طرفي العملية العقارية.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أمس الأول بإطلاق خدمة نقل الملكية العقارية الكترونيا، إذ تتماشى الخدمة مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تكون عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.

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وتتاح الخدمة حاليا من خلال بوابة ناجز najiz.sa، حيث يكون نقل ملكية العقار الكترونيا من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، و أتيحت الخدمة في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك الأهلي التجاري، على أن تتوسع الخدمة خلال الأيام القادمة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

وأوضحت الوزارة أن نقل ملكية العقار الكترونيا له اشتراطات يجب توفرها كأن يكون البيع مباشرا «بين البائع والمشتري دون وكلاء»، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.

وأضافت أن المستفيدين سيتمكنون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية الكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط

نقل ملكية العقارات الكترونيا

للعقارات بمساحة لا تتجاوز 2500 متر مربع

متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa

تتم عبر حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة

متاحة في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك الأهلي

التوسع في الخدمة خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية البنوك المحلية

أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء

لديهما حساب مفعل في أبشر

أن يكون الطرفان سعوديين

إتمام العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله

آلية نقل الملكية: