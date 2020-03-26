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مؤشر الأسهم يصعد لـ6327 نقطة في أول أيام تقليص ساعات التداول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في أول يوم تقليص ساعات التداول إلى 3 ساعات، صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة أمس إلى 118.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6326.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 23 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اسمنت أم القرى، وتشب، واسمنت اليمامة، واسمنت العربية، ومشاركة ريت الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الكيميائية، وعناية، والوطنية، وجاكو، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00 % و 2.98 %.

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فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، واسمنت المدينة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وسجلت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسيرا الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ) نمو ( أمس مرتفعا 222.85 نقطة ليقفل عند مستوى 5511.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 606 صفقات.

وكانت السوق المالية السعودية «تداول » أعلنت أمس عن تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، لتكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك ابتداء من يوم 26 مارس .

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وأكدت «تداول » على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وأنها تعمل دائما على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه، مطمئنة جميع المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.