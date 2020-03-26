شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألف ريال.
وأبلغت مؤسسة النقد شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الالكترونية إلى 20 ألف ريال شهريا، وذلك انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الالكترونية؛ تماشيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يسهم في المحافظة على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الالكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الالكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.
وأكدت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.