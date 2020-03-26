الاقتصاد

رفع سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألفا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

رفع سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألفا
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألف ريال.

وأبلغت مؤسسة النقد شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الالكترونية إلى 20 ألف ريال شهريا، وذلك انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الالكترونية؛ تماشيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس (COVID-19) بما يسهم في المحافظة على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الالكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الالكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.

وأكدت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا