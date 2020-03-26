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رفع سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سقف تغذية المحافظ الالكترونية إلى 20 ألف ريال.

وأبلغت مؤسسة النقد شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة؛ بصدور قرارها برفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية المحفظة الالكترونية إلى 20 ألف ريال شهريا، وذلك انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الالكترونية؛ تماشيا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) بما يسهم في المحافظة على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الالكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الالكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.

وأكدت مؤسسة النقد على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.