شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جنيها ارتفاعاً في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، سجلت ارتفاعا للمرة الثانية، بقيمة 7 جنيهات، مشيراً إلى أن إجمالي الارتفاع في أسعار الذهب اليوم بلغ 12 جنيها للجرام ، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا مسجلة 1621 دولار للأوقية.

وأضاف واصف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل ما قيمته 712 جنيها للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتتجاوز الـ 1620 دولار للأوقية حتى الآن.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الذهب حوالي 4% خلال الثلاثة أيام الماضية ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها: عيار 18 يسجل 610.25 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 813 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5696 جنيها.

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أوقية الذهب 1621 دولار.

كشف واصف، أن محلات بيع الذهب غيرت مواقيت عملها ليبدأ من 10 صباحاً إلي 5 مساء لتتماشي مع مواعيد حظر التجول خلال الاسبوعين القادمين، لافتاً إلى حدوث تراجع حاد فى مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب بالسوق المحلى، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتى سجلت زيادات كبيرة لتحقق الأسعار مستويات تاريخية بالربع الأول من العام الجارى.

وأضاف أن المبيعات تقريبا متوقفة تماما على كافة المحلات التجارية للبيع بالتجزئية، الأمر الذى دفع 40% من محلات التجزئة تتوقف عن فتح أبوابها أمام الجمهور، على أن تعاود فتح أبوابها بداية الأسبوع القادم من يوم الاثنين

وأعلن البنك المركزي الأمريكي مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود يوم الاثنين ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تتسبب في رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.