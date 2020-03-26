شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق تُعيد جدولة قروض طويلة الأجل المقدم من السعودي للاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها اتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار لإعادة جدولة التمويل القائم مع المجموعة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن سبب إعادة الجدولة هو جعل التسهيلات مناسبة لظروف التدفقات النقدية بالشركة

وبحسب البيان، يبلغ إجمالي قيمة التمويل السابق تسهيلات ائتمانية محددة المدة بقيمة 43.567 مليون ريال سعودي، بينما التمويل المعاد جدولته بقيمة 41.067 مليون ريال سعودي.

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وأشارت الشركة إلى أن مدة السداد الائتمانية البنكية السابقة هي ستة أشهر تبدأ من 31 أغسطس 2019، وتنتهي في الأول من يناير 2020، عبارة عن 500 الف تدفع شهرياً واخر قسط يستحق بكامل المتبقي البالغ 41.067 مليون ريال.

وتصل مدة التمويل بعد إعادة الجدولة إلى ستة سنوات وتبدأ من 31 يناير 2020، وتنتهي في 31 فبراير 2025، ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة الأرباح.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27.5 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 111.2 مليون ريال في العام 2018.