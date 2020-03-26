شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تهبط بخسائر عسير 71% في 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، المعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 71.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 30 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 104 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 67 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع اجمالي الربح من المبيعات وانخفاض إجمالي الخسارة في الإيرادات من الاستثمارات، اضافة الى ارتفاع الايرادات الأخرى.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.9 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.
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