شكرا لقرائتكم خبر عن "الزامل للاستثمار" تعتزم شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى 3 مليون سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى 50 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، حيث يرى مجلس الإدارة أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم.

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وبحسب البيان، سيتم تمويل عملية الشراء من مصادر الشركة الداخلية من خلال النقد المتوفر لدى الشركة، علماً بأنه لا توجد لدى الشركة أي أسهم خزينة حالياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 138.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 139.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع الأرباح في شركات زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، كذلك انخفض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للأصول المالية، وانخفضت الخسائر من العمليات المتوقفة.