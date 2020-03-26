شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات عقب إقرار أكبر خطة تحفيز مالي في تاريخ البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في اعقاب غقرار مجلس الشيوخ أكبر خطة تحفيز مالي في تاريخ البلاد، وتجاهلت بيانات حكومية سلبية بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس "كورونا".



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بحوالي 3.001 مليون طلب إلى 3.283 مليون طلب، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.

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وكشفت القراءة النهائية للناتج المحلي الأمريكي عن نمو بنسبة 2.1% خلال الربع السنوي الأخير من الماضي، لكن التوقعات تشير إلى انكماش حاد في الربع السنوي الحالي بسبب "كورونا".



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق بالإجماع على حزمة تحفيز مالي بقيمة تريليوني دولار لدعم القطاعات الأكثر تضررا من كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% (ما يعادل 600 نقطة) إلى 21804 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.4% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 7565 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.8% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 2547 نقطة.