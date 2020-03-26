شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم يتجه نحو الانخفاض لكنه لا يزال أعلى 2000 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليووم الخميس متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها في الأونة الأخيرة، لكن المعدن الصناعي لا يزال أعلى حاجز الفي دولار للأوقية.



كانت الحكومة في جنوب إفريقيا قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع حظر حركة المواطنين ووقف كافة الأنشطة المحلية لمدة ثلاثة أسابيع في إطار الجهود والإجراءات الرامية لمكافحة واحتواء فيروس "كورونا".



وبموجب القرار، سيتم وقف أنشطة تعدين البلاديوم والبلاتين في الدولة الإفريقية الرائدة في إنتاج هذين المعدنين الأمر الذي يقلل المعروض منهما في الأسواق العالمية، وبالتالي، ارتفاع الأسعار.

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واتجهت شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة مثل "تسلا" و"فورد" و"جنرال موتورز" نحو تصنيع أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية في ظل الجهود لمكافحة "كورونا"، وأوقفت أنشطتها الإنتاجية الرئيسية.



وعلى أثر ذلك، تراجع الطلب على البلاديوم المستخدم في إنتاج مكونات بالسيارات تقلل مستويات العادم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 2169 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2300 دولار وأقل سعر عند 2108 دولارات.