شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ترفع البطالة في أمريكا إلى 3.3 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

قدم نحو 3ر3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، ويمثل العدد قفزة قياسية مقارنة بعدد 282 ألف طلب الأسبوع السابق له.

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