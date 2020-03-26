10 ملايين درهم لدعم المستأجرين في «زيرو 6 مول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة ألف المطور لـزيرو 6 مول أحد مشاريع المجموعة بإمارة الشارقة، عن تقديم دعم مالي لجميع التجار والمستثمرين المستأجرين فيه، بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، كإعفاء من قيمة الإيجار السنوي للعام الجاري، بهدف مساعدتهم والتقليل من تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأشار عيسى عطايا مدير عام مجموعة ألف إلى أن الدعم المالي جاء بعد اجتماع طارئ عقدته إدارة المجموعة مؤخراً، لبحث أفضل السبل وأكثرها فاعلية، التي من شأنها المساهمة في مد يد العون لجميع التجار والمستأجرين في زيرو 6 مول، خاصة في الوقت الحالي الذي تناقصت فيه أعداد الزوار نتيجة التوجيهات والتعليمات العامة من الجهات المسؤولة في الدولة للجمهور بالالتزام بالمنازل لمنع انتشار الفايروس.

وقال عطايا: يضم زيرو 6 مول مجموعة واسعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، التي تأثرت بطبيعة الحال، وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية والوطنية، قدمت المجموعة الدعم المالي لجميع التجار بكافة القطاعات دون استثناء.