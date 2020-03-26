شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للكيماويات تستعين بالشرطة لتنظيم طوابير السيارات للحصول على الكلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تشهد تكدسا كبيرا للسيارات خارج أسوارها بمحافظة الإسكندرية، خاصة الراغبين فى شراء الكلور والمنظفات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن طوابير السيارات تمتد لمسافة أكثر من كيلو متر خارج الشركة بمتطقة المكس، للحصول على المنتجات فى ظل زيادة الطلب على شراء المنظفات حاليا، لافتًا إلى أن السيارات تتجمع يوميًا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرًا، للحصول على الكلور مما أدي لحدوث بعض الخلافات والمشاحنات بين السائقين على أسبقية الدور، مما دفع الشركة للاستعانة بقوات من الشرطة للحفاظ على النظام والأمن فى محيط الشركة.

Advertisements

وأوضح المصدر أن الشركة حتى الآن تلبي طلبات العملاء رغم ارتفاع الطلب بأكثر من 800%، موضحا أن من بين أسباب الزحام كثرة السيارات الصغيرة التى ترغب فى الحصول على طن أو طنين على الأكثر .

ومن الجدير بالذكر أنه تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، وذلك للنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2020/2021 والمقرر يوم الأحد الموافق 29/03/2020 ،لأجل غير مسمى كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا .

وكانت الشركة مؤخرا وفى ظل الاهتمام بتعزيز التنمية المستدامة من خلال المحافظة علي الموارد الطبيعية وتبني التكنولوجيا الصديقة للبيئة لتجنب وتقليل الاثار وعلية تقوم الشركة بترشيد الاستهلاك اقل حد ممكن فقامت الشركة بترشيد أستهلاك البخار وتجميع الفاقد منة لإعادة تدويره في الصناعة مرة اخري للاستفادة منة والمحافظة علي البيئة.