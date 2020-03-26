شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة لتوحيد الكيان الرياضي .."زد" يطلق مبادرة "المصريين فريق واحد" لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة زد للاستثمار الرياضي عن إطلاق مبادرة "المصريين فريق واحد"، والتي تتضمن سلسلة من الحلقات بالتعاون مع قناة ON Sport "أون سبورت" ، يستضيف فيها الإعلاميين الرياضيين أحمد شوبير وسيف زاهر نخبة من الرموز في القطاع الرياضي في مجمع زد الرياضي، كدعوة وبادرة لتوحيد الصف والكيان الرياضي لدعم الجهود في توعية الأفراد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعزيز تأثير المجتمع الرياضي في في المساهمة في دعم الموقف الحالي، لا سيما خلال التعليق الحالي للأنشطة الرياضية والترفيهية.

يشارك في تلك الحلقات العديد من الضيوف المتألقين في مختلف أندية القطاع الرياضي بشكل فردي مثل اللاعب شريف إكرامي وشيكابالا ومصطفى محمد وكارتيرون.

تتيح مبادرة "المصريين فريق واحد" كذلك تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي معها عن طريق الهاشتاج الذي يحمل اسمها، للمشاركة بتدابير الأمان التي يتبعونها حاليًا وكيف يقضون أوقاتهم في منازلهم.

ومن جانبه، أشار هيثم عبد العظيم، رئيس مجلس الإدراة بشركة أورا، "يجب على جميع الكيانات الآن أن توحد جهودها تجاه العمل الجماعي والمسؤولية الفردية والمجتمعية، نحاول من خلال مبادرة "زد"، "المصريين فريق واحد"، إظهار أفضل ما لدى القطاع الرياضي في رفع مستوى الوعي بمخاطر الفيروس على الصحة العامة وتشجيع الأفراد على البقاء في المنزل واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسلامة العامة."

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كما قال أحمد دياب، العضو المنتدب لشركة زد للاستثمار الرياضي، أن دور العاملين في المجال الرياضي يتخطى تنمية المسيرة الرياضية، بل يشمل جانب توعوي مهم للمساهمة في جميع الأزمات، حيث نرى في زد أننا جزء من مجتمع كبير يجب علينا الحفاظ على سلامته، مضيفًا أنه في ظل تعليق الأنشطة الرياضية لتشجيع الأفراد على التقليل من الاختلاط والبقاء في المنازل، أصبح لدينا فرصة قوية لتوحيد الخطاب الرياضي وإظهار الكوادر الرياضية ككيان واحد.

انضم كذلك العديد من القائمين على شركة زد للاستثمار الرياضي بشكل فردي إلى مبادرة "تحدي الخير"، والتي تقوم على إعالة والتكفل بالأسر المحتاجة للمساعدة والدعم، خاصةً في ظل الظروف الحالية بعد انقطاع مصدر دخلها.



