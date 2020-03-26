أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 705 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 705 جنيها للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتتجاوز ال 1616 دولار للأوقية.





4% ارتفاع في 3 أيام

ارتفع الذهب حوالي 4% خلال الثلاثة أيام الماضية ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.





أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 يسجل 604.25 جنيه للجرام

عيار 21 يسجل 705 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 805.75 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب 5640 جنيها

أوقية الذهب 1616 دولار

كشف رأفت فريد تاجر ذهب، هبوط حاد فى مبيعات الذهب خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وذلك بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب بالسوق المحلى، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، والتى سجلت زيادات كبيرة لتحقق الأسعار مستويات تاريخية بالربع الأول من العام الجارى.

وأضاف فريد لـ"الخليج 365"، " المبيعات تقريبا متوقفة تماما على كافة المحلات التجارية للبيع بالتجزئية، ومنذ بداية العام ويشهد السعر ارتفاع واضح وهو ما يقلل من الطلب على المعدن النفيس، فى سوق الصاغة، وهو ما يفاقم من معاناة تجار الذهب".

وأعلن البنك المركزي الأمريكي مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.

وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود يوم الاثنين ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.

هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تتسبب في رفع أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.