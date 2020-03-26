شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم القيادية تعيد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للصعود بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، ارتفاعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، القلعة للاستشارات المالية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للاتصالات، حديد عز، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسط مشتريات محلية، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 1332 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11276 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3708 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1035 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.06% ليصل إلى مستوى 626 نقطة.

Advertisements

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، 333.9 ألف سهم، 50.5 ألف سهم، 873.7 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 385 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 29 ألف سهم، 570 ألف سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.7 مليون سهم.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، جلاكسو سميثكلاين، حى بى اوتو، القاهرة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر لصناعة الكيماويات، أسمنت سيناء.