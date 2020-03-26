شكرا لقرائتكم خبر عن فريد خميس يتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.. ويشترى أجهزة تنفس صناعى بـ2 مليون آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خطابا لصندوق تحيا مصر، لإعلان دعمه لجهود القضاء على فيروس كورونا المستجد من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه فى حساب الصندوق، المخصص لهذا الغرض.

كما أعلن، فى خطاب حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، تبرعه بأجهزة فنتليتوز (تنفس صناعى GE) وأجهزة نيو بيوليزر (إعداد للتنفس الصناعى وعلاج فتح الشعب الهوائية) لمستشفى صدر العباسية، ومستشفى صدر العمرانية، ومستشفى بولاق العام، وهى مستشفيات حكومية متخصصة لعلاج الأمراض الصدرية بالمجان، بقيمة 2 مليون جنيه.

Advertisements

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قد أعلن عن تلقيه، خلال الأيام الماضية، عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:

CBEGEGCXXXX اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.

وأشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرات الوطنية من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، للتكاتف مع المؤسسات الحكومية فى مواجهة هذه الأزمة العالمية.