شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تنهى تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 0.76% بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.76% خاسراً 13.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1809.12 نقطة، متأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 350.3 مليون سهم محققة ما قيمته 264.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4397 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 15 سهما، فيما انخفض 17 سهما، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.63%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 13.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 5.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.54%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.87%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.77%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 27 مليون ورقة بقيمة 61.7 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.86%.

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وفى سياق متصل أعلنت الشركة العربية للطيران، عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة مستجدات الشؤون التجارية والعمليات، وكذلك تم مناقشة خطة العمل الحالية.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، لاعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 المزمع عرضه على الجمعية العمومية السنوية، والتوصية للجمعية العمومية بإقرار توزيع أرباح بواقع 3 فلس للسهم عن العام 2019، علاوة على التوصية للجمعية العمومية السنوية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، عن تراكم الخسائر 1.698 مليون درهم لتبلغ 94.79% من رأس المال، مرجعة سبب الخسائر إلى أولا ارتفاع تكلفة التمويل، ثانيا انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات، ثالثا تراجع فى الأداء التشغيلى لبعض الشركات التابعة.

كما أعلنت عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة وهى أولا تخفيض رأس المال بمقدار الخسائر المتراكمة، ثانيا مبادلة الأصول لتسوية مطلوبات الشركة، ثالثا تسوية القروض القائمة من خلال بيع الأصول للبنوك، رابعا التركيز على الاستثمارات المدرة للأرباح.