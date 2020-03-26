شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 3.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1388.78 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.2 مليون سهم بقيمة 613.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 15.40% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.17%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.45% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.80%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.55%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.39%.

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وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، لاعتماد البيانات المالية بالتمرير للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020.

كما أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن انعقاد مجلس الإدارة فى يوم الخميس الموافق 14 مايو المقبل، لاعتماد النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020.

وفى سياق آخر أقرت الجمعية العامة لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، الحصول على موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام بقيمة 45.7 مليون دينار بحرينى بقيمة 27.5 فلسا للسهم الواحد، حيث تم دفع 10 فلس منها مسبقا خلال الربع الثالث من عام 2019، وال17.5 فلسا المتبقى عن كل سهم خلال الأسابيع القادمة.

كما تم الموافقة على تعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات القادمة 2020-2023، وهم 4 أعضاء كممثلى لشركة ممتلكات القابضة، الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، رائد عبد الله فخرى، عبد الله عبد الحميد الحمادى، فاطمة غازى العريض، وعينت شركة أمير القابضة، لتمثيلها الشيخ على بن خليفة آل خليفة، وسيتم الإعلان عن العضو الآخر فى وقت لاحق.