شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 21 آذار/مارس بمقدار 3.283 مليون ،بأعلى مستوي على الإطلاق منذ بداية تجميع تلك البيانات ، بسبب تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى 1.648 مليون ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت 282 ألف ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الأمريكي.

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