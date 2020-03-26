شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل توقف عمليات اندفاع المستثمرين للحصول السيولة ، بعد إجراءات تحفيزية ضخمة فى الولايات المتحدة ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات إعانة البطالة الأمريكية ،والتي توفر أدلة قوية حول مدى تضرر أكبر اقتصاد فى العالم جراء تفشي انتشار فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.9 % إلى مستوى 100.03 نقطة الأدنى فى أسبوع ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.96 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 101.02 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات تصفية مراكز شراء العملة الأمريكية ،وذلك مع توالي الإجراءات التحفيزية الضخمة فى الولايات المتحدة.

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين بأنه سيدير برنامجا مفتوحا لشراء الأصول ، للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون بتريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ،وتم إرسال القانون لمجلس النواب ليصوت عليه غدا الجمعة.

وهذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية على مدي الإضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد فى العالم" جراء تفشي فيروس كوفيد-19.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1,648 مليون فى الأسبوع المنتهي 21 آذار/مارس من 281 ألف الأسبوع الأسبق.

وتصدر فى نفس التوقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الربع الرابع/2019 المتوقع نمو بمعدل 2.1% بنفس القراءة السابقة ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل 2.1 % خلال الربع الثالث.