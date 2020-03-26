شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل تفاقم تفشي جائحة فيروس كورونا فى إيطاليا وأسبانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار جلستين متتاليتين ، بفعل تصاعد المخاوف جراء تفاقم تفشي جائحة فيروس كورونا فى إيطاليا وأسبانيا ،وطغي ذلك على التفاؤل حيال حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 2.0% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر الأمس مرتفعا بنسبة 3.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل توالي إجراءات التحفيز لتخيف التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار جلستين ،مع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 3.5% ، بسبب هبوط أسعار النفط مرة أخرى بالسوق العالمية ،تاليه قطاع التعدين والموارد الأساسية مع هبوط بنسبة 3%.

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لا يزال فيروس كوفيد-19 ينتشر على نطاق واسع فى إيطاليا وأسبانيا ،حيث تعتبر الدولتان الأكثر تضررا فى أوروبا جراء هذا الوباء المستجد ، حيث بلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى روما نحو 75 ألف ،وزادت الوفيات إلى 7.5 ألف ،وفى مدريد ارتفعت حالات الإصابة إلى 56 ألف والوفيات إلى 4.1 ألف.

ولمواجهة تلك التطورات ، سيعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة افتراضية لمناقشة الرد على تفشي وباء الفيروس التاجي وسط انتقادات واسعة لعدم وجود تنسيق لمواجهة الأزمة.

فى الولايات المتحدة ، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بتريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ،وتم إرسال القانون لمجلس النواب ليصوت عليه غدا الجمعة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تحسن المعنويات لقرب إقرار حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.9% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.7% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.9 % ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.25%.