شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتحول للارتفاع قبيل بيانات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار الذهب للارتفاع بالسوق الأوروبية يوم الخميس بعد هبوط واسع خلال تعاملات السوق الأسيوية ،بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.3% إلى 1,620.12$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,615.85$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,552.68$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.7% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,636.30$ للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأسيوية يوم الخميس بنسبة 3.9% ، بفعل تجدد نشاط عمليات بيع الأصول الاستثمارية الآمنة ،بهدف الحصول على السيولة ،ومواجهة أي نقص محتمل فى الدولار الأمريكي ،لكن سرعان ما توقفت تلك العمليات بعد حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة فى الولايات المتحدة.

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وسع مؤشر الدولار من تراجعه خلال تعاملات السوق الأوروبية يوم الخميس لينخفض بنحو 0.7% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 100.24 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بتريليون دولار بهدف مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا ،وتم إرسال القانون لمجلس النواب ليصوت عليه غدا الجمعة.

وهذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات طلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية على مدي الإضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي "أكبر اقتصاد فى العالم" جراء تفشي فيروس كوفيد-19.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 1,648 مليون فى الأسبوع المنتهي 21 آذار/مارس من 281 ألف الأسبوع الأسبق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 13.17 طن متري ،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 949.15 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 آذار/مارس الجاري.