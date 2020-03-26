شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة منذ الصباح ليخترق مستوى 0.5958 ويستقر فوقه من جديد، مما يشير إلى توجه السعر لاستعادة المسار التصحيحي الصاعد، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الصاعد نحو 0.6097 كهدف إيجابي أول.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 0.5958، حيث إن التداول دونه من جديد سيضع السعر تحت الضغط السلبي ويدفع التداولات نحو 0.5786 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.5786 والمقاومة 0.6050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي