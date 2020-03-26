شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، والذي يحافظ على ثباته فوق خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يظهر بالصورة، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك تقديم الإشارات الإيجابية.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار تجاوز المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة التوجه نحو 31.55 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي الأول، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 29.00 و28.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.60 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد