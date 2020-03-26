شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 24.25، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 27.65 وتمتد إلى 28.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد