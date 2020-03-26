شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 14.17، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتحقيق أهدافنا التصحيحية التي تبدأ عند 15.08، مع التذكير بأن الثبات فوق 14.17 مهم لتحقيق الأهداف الإيجابية المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.00 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد