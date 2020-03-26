شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1599.10، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق مستوى 1633.60 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1689.30 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 1599.10.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1585.00 والمقاومة 1635.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد