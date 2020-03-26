شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.1830، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار اختراق 1.1960 لتأكيد التوجه نحو 1.2093 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.1830 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ويوقف السيناريو التصحيحي الصاعد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد