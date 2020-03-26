شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليصل إلى مشارف الهدف الأول 1.0966، ونرجّح استمرار الموجة الصاعدة لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام زيارة المستوى التصحيحي التالي ليصل إلى 1.1067.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.0840 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1020
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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