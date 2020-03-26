شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية بنك الرياض تعتمد توزيع 55 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت عمومية بنك الرياض، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 55 هللة عن النصف الثاني من عام 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليارات سهم، بما يعادل 5.5% من رأس المال.

Advertisements

هذا وصدقت الجمعية على ما تم توزيعه من أرباح نقدية صافية عن النصف الأول من عام 2019، بحصة للسهم الواحد بلغت 52 هللة بعد خصم الزكاة، أو مايعادل 5.2% من رأس المال.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020 وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.