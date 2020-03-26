شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سامبا تُقر توزيع أرباح بقيمة 1.4 مليار ريال عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت عمومية مجموعة سامبا المالية، بجلستها المعتمدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019 بقيمة 1.394 مليار ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 70 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 7% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.
وبناءً عليه سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مبلغ وقدرة 2.832 مليار ريال وبواقع 1.42 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 14% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة.
وأقرت الجمعية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في العام 2018.
وقالت المجموعة، إن الارتفاع في الأرباح انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالعام الماضي، حيث تضمنت 2018 مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.
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