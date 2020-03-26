شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأبحاث والتسويق ترتفع 191% خلال 2019 لارتفاع الإيرادات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 191% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 246.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 84.6 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 338.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 193.1 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.7%، علماً بأن التكاليف المباشرة للعام الحالي ارتفعت مقارنة بالعام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.
وارتفعت الإيرادات إلى 2.4 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 2.1 مليار ريال خلال العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 235 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 134.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 74.5%.
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