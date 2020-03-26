شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بورصة الكويت اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 15ر45 نقطة، ليبلغ مستوى 4ر4897 نقطة، ما نسبته 91ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر141 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 9732 صفقة بقيمة نقدية بلغت 3ر33 مليون دينار كويتي. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 32ر0 في المئة، ما يعادل 26ر13 نقطة، ليصل عند مستوى 3ر4142 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر64 مليون سهم، بقيمة نقدية بلغت 02ر3 ملايين دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 2657 صفقة.

وانخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 10ر61 نقطة، ما نسبته 14ر1 في المئة، ليغلق عند مستوى 2ر5281 نقطة، وجرى تداول 12ر77 مليون سهم، بلغت قيمتها النقدية 2ر30 مليون دينار كويتي، من خلال عقد 7075 صفقة.