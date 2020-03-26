شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حركة الأسهم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 118.27 نقطة، عند مستوى 6326.92 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.9 مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعاً 222.85 نقطة، عند مستوى 5511.02 نقطة، بتداولات تجاوزت 7 ملايين ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 145 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 23 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت أم القرى، وتشب، وأسمنت اليمامة، وأسمنت العربية، ومشاركة ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكيميائية، وعناية، والوطنية، وجاكو، وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.98%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسيرا، وأسمنت المدينة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وسجلت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، وسيرا الأكثر نشاطا في القيمة.